Holtan találták varsói lakásában az emigrációban élő orosz ellenzéki politikust, Szergej Vlaszenkót

Holtan találták varsói lakásában a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlaszenko orosz ellenzéki politikust, a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem valószínűsítik más személyek közreműködését az ügyben – közölte a varsói kerületi ügyészség.

A 71 éves Vlaszenko lakásában éjjel 1 óra óta tart a helyszínelés, szerdán az elhunyt boncolását és toxikológiai vizsgálatát tervezik – mondta el a PAP lengyel hírügynökségnek Piotr Antoni Skiba ügyészségi szóvivő, aki szerint eddig semmi sem utal arra, hogy a férfi halálához más személyek hozzájárultak volna. A lakásban Vlaszenko egészségügyi iratait is megtalálták – mondta Skiba.

A lengyel média a SOTA független orosz hírportált idézi, ami szerint a fejsérülést szenvedett Vlaszenko holttestét szobatársa fedezte fel, aki szintén orosz ellenzéki. „Vlaszenko ismerősei erőszakos halálesetet gyanítanak” – írja a SOTA.

A Gazeta azt írja, a Mokotów kerületben található, belülről bezárt lakásba Vlaszenko ismerőse az erkélyen keresztül jutott be, amikor megtalálta a holttestet. Azt írják, a holttestet az igazságügyi orvostani intézetbe vitték, ahol az elsődleges vizsgálatok nem találtak erőszakra utaló nyomokat, de a férfi halálának pontos okát azonban csak a boncolás állapíthatja meg. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt kíván vizsgálatot indítani.

Mokotów egy része 2026. május 10-én. Fotó: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via AFP

Szergej Vlaszenko – aki nem azonos Julija Timosenko egykori ukrán miniszterelnök ügyvédjével – az 1980-as években helyi önkormányzati képviselő volt Oroszország távol-keleti részén. Lengyelországba az ukrajnai háború kitörése után emigrált, és politikai menedékjogot kapott. Tagja volt a Népképviselők Kongresszusa nevű, 2022-ben Varsóban alapított orosz ellenzéki mozgalomnak, aminek a tevékenységét az orosz főügyészség 2023-ban nemkívánatosnak nyilvánította. (Gazeta, MTI)