Közveszélyes olajozás a Mészáros Lőrinc úton

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt ismeretlen tettes ellen folytat eljárást.

Egy ismeretlen sofőr valamikor szombat este 18 óra előtt egy ismeretlen honosságú, hatósági jelzésű és típusú, feltehetően teherautóval haladt Győr belterületén, a 81-es számú főúton az Urbantsok út felől az Ipar út felé, amikor a Fehérvári út és Mészáros Lőrinc út kereszteződésében kiépített körforgalomban a járművéből kifolyt az olaj az útra, és beszennyezte azt.

Az érintett útszakaszon 18 óra körül egy férfi haladt a Suzuki VZR 1800 motorjával, az olajfolton megcsúszott, amitől az aszfaltra esett, és megsérült, a motorban pedig anyagi kár keletkezett.

A győri rendőrök keresik az olajfoltot okozó jármű sofőrjét. (police.hu)