Tényleg a Világi Oszkár tulajdonában lévő magyar Wagner Csoport véd magyar diplomatákat Afrikában és Ázsiában

Van magyar Wagner!

A Külügyminisztérium megerősítette a 24.hu kérdésére, hogy az Inrimas nevű magáncégnek máig élő szerződése van több magyar nagykövetség és diplomáciai misszió védelmére védelmére Ázsiában és Afrikában. Az Inrimast egykori kommandósok, légiósok és katonák alapították, a tulajdonosa pedig Világi Oszkár szlovákiai magyar NER-es oligarcha, aki nemrég együtt mulatozott Orbán Viktorral a szerbiai fesztiválon. Ő a MOL egyik vezérigazgató-helyettese és az övé a Győri ETO és a DAC focicsapata is.

Világi Ozskár Fotó: MOL

A 24.hu szerint az Inrimas titkos kiképzőközpontja volt azon a ferencvárosi lőtéren, aminek a bérleti szerződését nemrég mondta fel a MÁV, már a kormányváltás után.

Ez a katonai-biztonsági magánhadsereg nem Világi egyetlen hadiipari befektetése: a szlovákiai magyar milliárdos befektetési cége résztulajdonos a NER csehországi, Aero Vodochody nevű repülőgépgyárában is, ami Szalay-Bobrovniczky Kristóf nevén volt, majd amikor a fideszes politikus miniszter lett, Hernádi Zsolt és az Orbán-tanácsadó Habony Árpád léptek a helyére.

Az Inrimas legkalandosabb eddigi bevetése talán az volt, hogy saját drónokkal és fegyverzettel vettek részt az Orbán Gáspár vezette csádi misszió előkészítésében. Világi magánhadserege védte itt a Hungary Helps nevű kormányzati szervezet munkatársait és felügyelte egy épület több mint 800 millió forintos átalakítását magyar nagykövetséggé. Építésvezetőnek nem váltak be: a Magyar Hang korábbi cikke szerint az egyik beköltöző HH-s munkatársat az első zuhanyozása alkalmával áramütés érte, ezután a magyarok inkább visszaköltöztek a szállodájukba. A magyar wagnereseknek harci vonalon sem volt szerencséjük, a Hang szerint a csádi titkosszolgálat 2024-ben egy szállodai szobából elvitte egy rakás fegyverüket, testpáncéljukat és drónjukat.

Azt, hogy a NER-es magánhadseregnek élő szerződései vannak, a korrupcióval vádolt, de koncepciós pert emlegető Suha György diplomata, biztonságpolitikai szakértő vetett fel egy augusztus 10-i fb-posztjában, amiben ilyeneket írt: