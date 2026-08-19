100 milliós bírságot kapott az iváncsai akkugyár a dolgozók egészségének veszélyeztetése miatt

A munkavédelmi hatóság augusztus 13-án 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki az SK On Hungary iváncsai gyárában talált szabálytalanságok miatt. A tiszás Nagy Ervin, a térség parlamenti képviselője a Facebook-oldalán számolt be a bírságról. A képviselő felsorolta, hogy a hatóság több szabálytalanságot is talált az ellenőrzés során.

A gyárban 2024 augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség-mérést. Ráadásul amikor igen, akkor annál a két évvel ezelőtti utolsó mérésnél több munkavállaló szervezetében a nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a határértéket.

Az üzemben nem biztosították a megfelelő védőeszközöket: a veszélyes keverékek kezeléséhez P3-as légzésvédőt és vegyi hatások ellen megfelelő védőkesztyűt kellett volna adni, de a dolgozók csak FFP2-maszkot és latex kesztyűt kaptak.

A cégnél nem biztosították a szennyezett munkaruházat és a tiszta utcai ruházat megfelelő elkülönítését sem.

A 2022-2026 közötti időszakban 59 munkavállalónál fokozott, a határértéket meghaladó nikkel-expozíciót állapítottak meg. Ezeket az eseteket a cégvezetés nem jelentette a munkavédelmi hatóságnak, és nem is vizsgálta ki.

A komáromi és iváncsai akkugyárakat működtető SK On Hungary Kft. árbevétele tavaly 388 milliárd forint volt, de ez durva veszteséggel társult: az adózott eredmény mínusz 110 milliárd forint lett (igaz, az üzemi eredmény még közel 17 milliárdos pluszt mutatott). A 100 milliós bírság ezzel együtt sem tűnik húsbavágónak – igaz, több, mint az a bányafelügyeleti bírság, amit Orbán Viktor testvérének és édesanyjának cége maximálisan kaphatott (és kapott).