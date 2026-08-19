A Balásy Gyulán és Nagy Mártonékon keresztül finanszírozott Orbán-haver veszi meg a maradék független sajtót Szerbiában

Az Orbán Viktorhoz és Aleksandar Vučić szerb elnökhöz szoros szálakkal kötődő, papíron portugál befektető vásárolta fel a legfontosabb, még megmaradt független szerb sajtót is birtokló médiavállalatot, és azonnali tisztogatásokba kezdett. A vállalatok igazgatóit hétfőn máris lecserélte az új tulajdonos, és az érintett lapoknál és tévéknél attól tartanak, hogy hamarosan a szerkesztőkre is sor kerül

- írja összefoglalójában a Balk.

A parlamenti választásokra készülő Vučić az aggodalmak szerint ellenőrzése alá vonhatja a még nem általa uralt szabad sajtó maradékát - és ebben Orbán Viktor egyik szövetségese lehet a segítségére. A vevő ugyanis az az Alpac Capital, amely ugyan hivatalosan egy portugál befektetési társaság, de valójában szorosan kapcsolódik a NER-hez.

Az Alpac alapítója a 4iG-ben is résztulajdonos Pedro Vargas David, akinek a politikus apja Orbán Viktor régi barátja (barátságukról maga Orbán is beszélt) és hivatalos miniszterelnöki tanácsadója volt.

Ők vették meg 2022-ben az Euronews hírcsatornát, és annak a számlának a jelentős részét, több mint 20 milliárd forint értékben akkor a Fidesz-kormány közvetlen környezetéből fizették. A Nagy Márton családjához közeli Gazdaságfejlesztési Magántőkealap 45 millió eurót tett bele a felvásárlásba, a propagandagyáros Balásy Gyula-féle New Land Media pedig 12,5 millió euró hosszú lejáratú kölcsönt biztosított. A cél a kiszivárgott dokumentumok szerint a sokat emlegetett baloldali médiatúlsúly csökkentése volt a nemzetközi hírtelevízió felvásárlásával.

Ez a cég most a több balkáni országban is fontos médiapiaci szereplő Adria News Networköt vásárolta fel, amit év elején, valószínűleg már eladásra előkészítve tettek egy csomagba. A felvásárlással az Orbán-közeli befektetőtársaság Boszniában, Horvátországban, Szlovéniában, Montenegróban és Szerbiában is belép a médiapiacra - méghozzá lapértesülések szerint alig 30 millió euróért fizetett a csomagért. A korábbi NER-es szálak alapján érdekes lene tudni, hogy a vitelár ezúttal miből jön össze, de egyelőre nem áll rendelkezésre nyilvános információ.

A szerb sajtóból a társaság ezzel megszerezte a legszínvonalasabb független politikai oldalt, a Danast, a nagy kereskedelmi Nova TV-t és az ő szintén fontos hírcsatornájukat, az N1 hírtelevíziót, valamint az oknyomozó-elemző Radart is. Ezek a Vučić által idáig nem ellenőrzött, a szerb hatalommal szemben kritikus orgánumok, melyeknek a függetlensége régóta zavarta a rezsimet.

A gyanús felvásárló a szerb nyilvánosságban elsősorban nem mint Orbán, hanem mint Vučić barátja jelenik meg, a portugál befektető ugyanis a szerb elnökkel is baráti viszonyban áll. Az új tulajdonost hétfőn jegyezték be, aki azonnal leváltotta a megszerzett médiumok eddigi igazgatóit. A szakszervezetek tiltakoznak, mint mondják, a munkatársakat semmilyen döntésbe nem vonták be előzetesen - írja a Balk.

“Médiumaink újságírói attól tartanak, hogy a folyamat itt nem áll meg, hanem folytatódik a szerkesztők leváltásával, azzal a céllal, hogy a még megmaradt független és professzionális médiumokat a jelenlegi rezsim kívánságaihoz igazítsák”

- áll a szakszervezetek közös állásfoglalásában, akik azt követelik, hogy az új tulajdonos adjon írásos garanciát rá, hogy nem fog beavatkozni a szerkesztésbe.

A Danason szerdán megjelent szerkesztőségi cikk szerint most a kulcskérdés, hogy meghagyják-e az eddigi főszerkesztőt, aki számukra a függetlenség garanciája. Mint magukról írják: “A Danas egy olyan média, amely a sajtó politikai irányításával szembeni ellenállásból született, és túlélte a nyomásgyakorlást, a betiltásokat és a politikai kampányokat. Szerkesztősége a független újságírás történetének része Szerbiában.”