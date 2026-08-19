„A felajánlások most nem jöttek" - anyagi okokra hivatkozva mondta le Tóth Elizabeth a Dobbanjon mozgalom augusztus 20-i megemlékezését

Miközben a tiszta ruhákat hajtogatta ki a szárítókosárból, fontos infókat árult el a Dobbanjon mozgalom Szent István napi találkozójáról Tóth Elizabeth, a kezdeményezés frontembere a TikTok-on.

A Dobbanjonról korábban részletesen írtunk mint olyan szervezetről, amelyet talajt vesztett jobboldali médiamunkások és az április előtt a Fidesz mellett kiálló tiktokerek laza szövetsége alkot. Rendre felkarolják a volt kormánypárt témáit – a migrációtól a genderig –, de a szélsőjobboldali konteóktól sem riadnak vissza. (Az egy állomás után megrekedni látszó nyári országjárásukat például kapásból egy orbitális Paks-konteóval indították). Tóthot korábban a Fidesz és a Mi Hazánk is felkérte, hogy szónokként lépjen fel a rendezvényeiken, a Dobbanjon színeiben azonban saját brandet épít, amelynek arculatát és termékeit mesterséges intelligencia segítségével állítják elő.

„Szeretném veletek közölni, hogy az augusztus 20-i rendezvényünk elmarad, és most hazudhatnék nektek és mondhatnám azt, hogy a rendezvényünk azért marad el, mert esős idő lesz vagy a szelek nem úgy fújnak vagy fenyegető üzeneteket kaptam a TikTok-on, illetve a Facebookon, mert valójában tényleg kaptam. Viszont teljesen más okokból marad el az augusztus 20-i rendezvény".

– vezette fel Tóth a döntés okait. Az utolsó pillanatos lemondás mögött elmondása szerint anyagi problémák állnak: nem gyűlt össze elég pénz ahhoz, hogy biztonságosan meg tudják tartani az ünnepélyt, amit eredetileg a Kopaszi-gátra hirdettek meg, majd a Városligetbe tettek át, este hatórás kezdéssel.

Ellentétben a korábbi rendezvényeikkel „a támogatások összege nem haladta meg azt az értéket, amire azt tudtam volna mondani, hogy ezt a rendezvényt biztonságosan meg lehetett volna tartani” – mondta, hangsúlyozva, hogy teljesen civil mozgalomról van szó, amely egyetlen politikai párt sem támogat vagy finanszíroz.

A Facebook-esemény alapján azonban a létszámmal is meggyűlhetett a bajuk: a rendezvényre velem együtt mindössze 19-en jelezték a részvételüket.

Aki már befizetett rá, ne aggódjon, a pénzt nem herdálják el: az eddigi felajánlásokat megtartják, és a szeptember elejére halasztott, ígéretük szerint „sokkal ütősebb” eseményre fordítják, ami majd tényleg nagyot dobban. (A posztjaik alatt elég komoly crowdfunding zajlik, emellett mörcsöket is árulnak).

Az áprilisi választások után a Fidesz keltette űr és az AI együttesen több kis mozgalom berobbanását is elősegítette, megtapadniuk a társadalom szövetén azonban egyelőre kevésbé sikerült. Utóbbiról, vagyis a mindent elárasztó AI-slop esztétikáról hamarosan külön cikkben is jelentkezünk.

ChatGPT flyer pandemic egy klasszikus példánya. A nemzeti összetartozás napja valójában június 4.-én és nem augusztus 20-án van. Forrás: Facebook