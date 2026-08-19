A fogyasztóvédelem minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásol

Képünk illusztráció, Hollandiában készült Fotó: IRIS VAN DEN BROEK/ANP via AFP

Bő egy héttel azután, hogy kiadta a „minden harmadik játszótéren jogsértést találtunk” felütésű közleményét, a fogyasztóvédelem bejelentette: minden ötödik nyári szabadidős létesítmény kifogásolható.

A vidámparkok, kalandparkok, aquaparkok vizsgálata során a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt vizsgálták meg, és

94 helyszínen (20 százalék) 442 eszköz (19 százalék) esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket.

A fogyasztóvédelem a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt folytat országos ellenőrzést a nyári szabadidős létesítmények és az ott elérhető berendezések üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése érdekében. Közleményük szerint az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak, céljuk a hiányosságok feltárása mellett az, hogy hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához.