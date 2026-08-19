Az izraeli hadsereg elismerte, hogy ők lőttek az ötéves palesztin kislány autójára

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Az izraeli hadsereg (IDF) először ismerte el, hogy ők nyitottak tüzet arra az autóra, amiben egy ötéves palesztin kislány ült a családjával. 2024-ben. A kislány hat rokonával együtt meghalt, az izraeli hadsereg pedig, mely sokáig tagadta a felelősségét, két év elteltével büntetőeljárást indít az ügyben.

Radzsab az első támadást még túlélte, és órákon át telefonon próbált segítséget kérni a Vörös Félhold szervezettől. A mentősök arra kérték, bújjon az ülések alá, miközben az izraeli hadsereggel egyeztettek arról, hogy egy mentőautó megközelíthesse a helyszínt. A kislány segélykérő hívása angol felirattal:

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Az engedély végül csak több órával később érkezett meg, de a helyszínre küldött mentőautót is találat érte, a két mentős meghalt. A kislány és családtagjai holttestét csak napokkal később találták meg. A Palesztin Vörös Félhold szerint a mentőautót annak ellenére támadták meg, hogy előzetesen egyeztettek az izraeli hadsereggel.

A rommá lőtt autó maradványai:

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Az IDF korábban azt állította, hogy nem is voltak katonái a környéken, ezt azonban már akkor is több forrás cáfolta. A mostani hivatalos vizsgálat végül elismerte, hogy valóban izraeli katonák lőttek az autóra, a hadsereg ezt azzal magyarázta, hogy a kocsi a civileknek kijelölt útvonallal ellentétesen közlekedett.

Kisfiú néz be Hind Radzsab családjának szétlőtt autójába a 2024 februári támadás után.
Fotó: DAWOUD ABO ALKAS/Anadolu via AFP

Hind Radzsab halála világszerte nagy visszhangot váltott ki, a tragédiát egy Oscar-jelölt játékfilm is feldolgozta: A Hind Radzsab hangja (benne az eredeti hangfelvétellel) Velencében Ezüst Oroszlánt nyert.

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Az izraeli hadsereg egy másik, 2025 márciusi rafahi ügyben is büntetőeljárást indít: akkor izraeli katonák 15 palesztint, köztük mentősöket és egy ENSZ-alkalmazottat öltek meg. A hadsereg először azt állította, hogy a járművek sötétben, fényjelzés nélkül mentek, később azonban az egyik megölt mentős mobilján lévő videó bizonyította, hogy ez nem volt igaz.

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Az IDF azt állította, nem használtak megkülönböztető fényjelzést, de most kiderült, hogy ez nem igaz.

Fődi Kitti
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