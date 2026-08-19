Az izraeli hadsereg elismerte, hogy ők lőttek az ötéves palesztin kislány autójára

Az izraeli hadsereg (IDF) először ismerte el, hogy ők nyitottak tüzet arra az autóra, amiben egy ötéves palesztin kislány ült a családjával. 2024-ben. A kislány hat rokonával együtt meghalt, az izraeli hadsereg pedig, mely sokáig tagadta a felelősségét, két év elteltével büntetőeljárást indít az ügyben.

Radzsab az első támadást még túlélte, és órákon át telefonon próbált segítséget kérni a Vörös Félhold szervezettől. A mentősök arra kérték, bújjon az ülések alá, miközben az izraeli hadsereggel egyeztettek arról, hogy egy mentőautó megközelíthesse a helyszínt. A kislány segélykérő hívása angol felirattal:

Az engedély végül csak több órával később érkezett meg, de a helyszínre küldött mentőautót is találat érte, a két mentős meghalt. A kislány és családtagjai holttestét csak napokkal később találták meg. A Palesztin Vörös Félhold szerint a mentőautót annak ellenére támadták meg, hogy előzetesen egyeztettek az izraeli hadsereggel.

A rommá lőtt autó maradványai:

Az IDF korábban azt állította, hogy nem is voltak katonái a környéken, ezt azonban már akkor is több forrás cáfolta. A mostani hivatalos vizsgálat végül elismerte, hogy valóban izraeli katonák lőttek az autóra, a hadsereg ezt azzal magyarázta, hogy a kocsi a civileknek kijelölt útvonallal ellentétesen közlekedett.

Kisfiú néz be Hind Radzsab családjának szétlőtt autójába a 2024 februári támadás után. Fotó: DAWOUD ABO ALKAS/Anadolu via AFP

Hind Radzsab halála világszerte nagy visszhangot váltott ki, a tragédiát egy Oscar-jelölt játékfilm is feldolgozta: A Hind Radzsab hangja (benne az eredeti hangfelvétellel) Velencében Ezüst Oroszlánt nyert.

Az izraeli hadsereg egy másik, 2025 márciusi rafahi ügyben is büntetőeljárást indít: akkor izraeli katonák 15 palesztint, köztük mentősöket és egy ENSZ-alkalmazottat öltek meg. A hadsereg először azt állította, hogy a járművek sötétben, fényjelzés nélkül mentek, később azonban az egyik megölt mentős mobilján lévő videó bizonyította, hogy ez nem volt igaz.