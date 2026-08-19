Baka András első államfői döntése: hivatalvezetőt csinált Sulyok Tamás főigazgatójából

A szerdai Magyar Közlönyben megjelent a frissen hivatalba lépett államfő, Baka András első rendelkezése: a 198/2026. számú köztársasági elnöki határozattal a mai napi hatállyal kinevezte a Timár István Szilvesztert a Sándor-palota hivatalvezetőjévé. Egyben visszavonta elődje, Sulyok Tamás 2024. november 29-i határozatát, amely Timárt főigazgatóvá nevezte ki.

Sulyok 2024. február 26-án lett köztársasági elnök a kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalin helyébe lépve. November végéig az a Szabó Attila László volt a főigazgatója, aki korábban az Alkotmánybíróságon a kabinetfőnökeként dolgozott. Timár István Szilveszter a 2024. november 29-i kinevezése előtt főhadnagyként a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi képviseleti főosztályán dolgozott.

Timár István Szilveszter a 2024. novemberi főigazgatói kinevezésekor Fotó: Bartos Gyula (Family name first/Bartos Gyula / Sándor-palota

A mostani elnöki határozat nem jelent a munkájában érdemi változást, csak annyi történt – derül ki a Hivatalos Értesítőben megjelent elnöki utasításból –, hogy ezentúl a Sándor-palota hivatalát vezető személy posztja főigazgató helyett hivatalvezető. A Sándor-palota szervezeti felépítése mostantól így néz ki: