Csalódott magában Nick Kyrgios, miután lebukott kokainozással

Pozitív doppingmintát szolgáltatott Nick Kyrgios, korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező.

A 31 éves játékos szervezetében kokain nyomaira bukkantak a júniusi Mallorcán rendezett tornán elvégzett vizsgálat során. Kyrgios a közösségi médiában elismerte vétségét:

„Sajnálom a rajongóimat, a családomat, a szponzoraimat és mindenkit, aki közel áll hozzám. Mindenekelőtt sajnálom a gyerekeket, akik követnek engem. Tudom, milyen példát mutat ez, és mélységesen csalódott vagyok magamban.”

Fotó: MARIJAN MURAT/dpa Picture-Alliance via AFP

A teniszezőt hivatalosan augusztus 4-től felfüggesztettek és hosszú eltiltásra számíthat. Azt magyarázta, hogy az elmúlt pár év sérülései hatalmas terhet tettek rá fizikálisan és mentálisan egyaránt, emiatt nem tudta a magától elvárt szintet hozni, ezt pedig, karrierje végéhez közeledve nem tudta megfelelően feldolgozni. De természetesen ez nem mentség a tettére.

A látványos játékáról és magatartásbeli problémáiról is ismert Kyrgios pályafutása legjobbjaként 13. volt a világranglistán, jelenleg csak a 919. helyet foglalja el az ATP-rangsorban. Egyik legnagyobb eredményeként 2022-ben döntőt játszott Wimbledonban, ahol végül a szerb Novak Djokoviccsal szemben maradt alul. (MTI)