Magyar Péter már bejelentette, hogy Cserhalmi György kapja az egyik legmagasabb állami kitüntetést augusztus 20-án

Nemzeti ünnepünkön Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – jelentette be Magyar Péter. Ez az egyik legmagasabb állami kitüntetés, három másik mellett.

A miniszterelnök laudálja is Cserhalmi Györgyöt a posztjában, mint aki

„csodálatos színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját.”

Némi erőltetéssel olyan ellentétpárt is fel lehet állítani itt rögtön, hogy a szovjet típusú rendszer elleni tiltakozás egyik szimbolikus alakja kapja idén az elismerést, míg tavaly két nemzetközi szinten jegyzett, oroszbarát politikával vádolt vezető részesült benne: Aleksandar Vučić szerb elnök és a NOB lekeszönő elnöke, Thomas Bach.

Tavaly a Magyar Színházi Társaság elnöksége 12 Kossuth-díjas művészt, alkotót kért fel, köztük Cserhalmit, hogy véleményükkel segítsék a díjakkal kapcsolatos felterjesztéseket, de javaslataikat az idei március 15-ei díjosztás előtt nem vették figyelembe. Az MSZT nehezményezte, hogy azt sem lehet tudni, kik azok, akik végül a névsort összeállítják.

Hogy idén kik és hogyan ítélték oda az augusztus 20-ai állami és művészeti kitüntetéseket, arról kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségnek, miután megkaptuk fenti közleményüket.