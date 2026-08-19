Vasárnap elkezdik bepöffenteni a leállított paksi turbinákat, jövő héten újra teljes kapacitással megy majd az atomerőmű

Az épülő fenékküszöb már most is érdemben emeli a víz magasságát Paksnál, máris 15 centimétert sikerült duzzasztani a benyúló sarkantyú felett a folyón, és a prognózisok is kedvezők. Az már ez alapján kijelenthető, hogy sikerül majd a lekapcsolási szint felett maradni, vagyis nem kell lekapcsolni egyik, még működő turbinát sem az atomerőműben - jelentette be mai paksi élő videójában Magyar Péter.

Fotó: Facebook / Magyar Péter

Sőt, a javuló helyzet miatt vasárnap éjféltől elkezdhetik ütemezetten visszakapcsolni a leállított hat turbinát - mondta Magyar. Bár a pontos visszakapcsolási ütemtervet még nem hozták nyilvánosságra, néhány nap alatt teljes lesz a folyamat, ígérte.

Jövő csütörtök-péntekre újra teljes kapacitással fog működni a paksi atomerőmű

- mondta az épülő földnyelven sétálva Magyar Péter.

„Most nem messiásként, hanem egyszerű emberként tudunk a Dunán száraz lábbal haladni”

- tette hozzá a miniszterelnök, majd a duzzasztás számai kapcsán azzal viccelődött, hogy kinek 15 centi, kinek 20.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Magyar Péter szerint nem nézett ki mindig ilyen jól a helyzet (mármint Pakson), voltak olyan pillanatok, amikor attól kellett tartani, hogy a még működő második turbinát is le kell kapcsolni. Erre azonban végül nem kerül sor, és nyolc-kilenc nap múlva újra teljes kapacitással, 2000 MW-ot termelhet az atomerőmű, amivel minden nap 1-3 milliárd forintot spórol majd a magyar költségvetés - mondta Magyar.