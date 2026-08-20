A gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek a Karmelitából nézhetik a tűzijátékot

„A Karmelita Palotából ma este 160, a gyermekvédelemben nevelkedő gyermek nézheti a kísérőikkel és nevelőikkel a tűzijátékot, a drónshow-t és fényjátékot”

– írta Facebook-posztjában Magyar Péter.

A szimbolikus lépés összhangban van azzal, ahogy a Tisza Párt központi témává emelte a gyermekvédelmet, miután a 2024 elején kipattant kegyelmi botrány rámutatott az állami gyermekvédelmi rendszer mélyreható szerkezeti, finanszírozási és morális válságára. Magyar Péter és pártja kihasználta a téma iránti rendkívüli társadalmi érzékenységet, és a gyermekotthonok felkeresésével, valamint az ott uralkodó tarthatatlan állapotok bemutatásával sikeresen szembesítette a kormányzatot a rendszer hiányosságaival, így a gyermekvédelmet az intézményi felelősségvállalás és a kormányváltó kritika egyik legfőbb szimbólumává tette.

A kormányváltás után pedig heteken belül lecserélték a gyermekvédelmi vezetőket, a kormány pedig nekilátott újjáépíteni a teljes gyermekvédelmi rendszert. A héten pedig újabb sokkoló részletek kerültek napvilágra az Orbán-kormány által fenntartott gyermekotthonokból.