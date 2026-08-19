Vizsgálat a gyermekotthonokban: olyan kevés kaját kaptak a gyerekek, hogy „élelemért cserébe alávetették magukat a bántalmazóknak”

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Fotó: Kristóf Balázs/444

A magyar közéletet felforgató 2024-es kegyelmi ügy kirobbanása után a Belügyminisztérium bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot tart 530 bentlakásos gyermekintézményben. A jelentések elkészülése után viszont hallgatásba burkolóztak, és csak a 2026. április végi jogerős ítélet után három hónappal kapta meg a Direkt36 az anyagokat.

Ezek alapján arról írnak, hogy egy Bács-Kiskun megyei speciális gyermekotthonban az este fél 7-kor befejeződő vacsora után semmilyen táplálékhoz nem juthattak a sokat sportoló, nagy energiaigényű gyerekek. Ez a kiszolgáltatott helyzet kortársak közötti bántalmazáshoz vezetett a vizsgálat szerint, amely hivatkozik egy rendőrségi nyomozásra, amely

„megállapította, hogy a bántalmazott gyermekek élelemért cserébe alávetették magukat a bántalmazóknak”.

Szintén Bács-Kiskun megyében jegyezték fel egy otthonról, hogy „a lakószobákban a gyermekek részére biztosított szekrények, ágyak elavultak, kifogásolt minőségűek, állagukat tekintve balesetveszélyesek, a közösségi helyiségekben használt ülőgarnitúrák, fotelek rongyosak és koszosak, a hidegburkolatok töredezettek, balesetveszélyesek, a szobákban lévő meleg burkolatok sérültek, hézagosak, balesetveszélyesek.”

És ez csak két megállapítás egyetlen megyéből.

Az ellenőrzéseket bejelentő Rétvári Bence, a Belügyminisztérium egykori parlamenti államtitkára nem reagált a Direkt36 megkeresésére, a jogutód Szociális és Családügyi Minisztérium viszont azt is közölte, hogy a 2024-es ellenőrzés után 2025-ben és 2026-ban is „zajlottak belső vizsgálatok a BM-ben, amelyek gyerekotthonokat érintettek, és azokat a jelentéseket is a két tárca közötti átadás-átvételt követően megkaptuk és megismertük”. A minisztérium azt ígérte, hogy augusztus 31-én nyilvánosságra fogják hozni „az általunk végzett Gyermekvédelmi Diagnózis első részét lezáró” jelentést.