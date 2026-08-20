Bérplafont szab meg a kormány a vezetők fizetésének az állami cégeknél

Szigorú költséghatékonysági intézkedésekről döntött a kormány: a Magyar Közlönyben megjelent új rendelet értelmében jelentősen átalakítják az állami tulajdonú vállalatok irányító testületeinek működését, korlátozzák a vezetői fizetéseket, és megszüntetik a politikusok pluszdíjazását.

A besorolás szigorúan meghatározza: az igazgatóságok és felügyelőbizottságok maximális létszámát (több helyen a törvényi minimumra szorítva vissza a tagok számát), valamint a tisztségviselők és a vállalatok csúcsvezetői által elérhető legmagasabb fizetéseket és prémiumokat.

A rendelet egyik kulcseleme, hogy politikusok, miniszterek és államtitkárok a jövőben nem részesülhetnek külön díjazásban az állami cégek igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságáért. A feladatot a jövőben kizárólag ingyenesen láthatják el.

A rögzített bér- és prémiumkorlátoktól, valamint az infláció mértékét meghaladó bérfejlesztésektől a cégek nem térhetnek el önállóan. Kivételt kizárólag egyedi, indokolt esetben, miniszteri előterjesztést követő külön kormányhatározat jelenthet. (via Portfolio)