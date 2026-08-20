Délután megdőlt az augusztus 20-i budapesti melegrekord

Ezen a napon legutóbb 2000-ben mértek rekordhőmérsékletet Budapesten, most Újpesten délután egy tized fokkal magasabbat, 37,5 fokot mértek – írja a Hungaromet posztjában.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Mint írják, „tőlünk nyugatra, északnyugatra hullámzó frontot figyelhetünk meg, előoldalán hazánk fölé azonban ma meglehetősen meleg légtömeg áramlott. Mégpedig olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált az automatánk, ami megyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord.”