Lázár János lemond a képviselői mandátumáról

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„2026. augusztus 20-i hatállyal lemondok az országgyűlési képviselői mandátumomról” - írja Lázár János a Facebookon.

„Már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentettem, hogy legföljebb egy évig vállalok szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadom annak a közösségnek, amelyiktől kaptam. A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban: a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni” - írja a volt miniszter.

Lázár szerint a lemondásának három oka van.

„Az első a felelősség. A Fidesz veresége az alkalmazkodóképesség hiányának következménye. A személyes és intézményi hübriszé, amelyben nekem is felelősségem van. (...) Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért. Kétségkívül nekem is voltak rossz mondataim, amelyek ártottak a Fidesznek és talán még többet nekem személyesen. ”

A második ok, hogy a Tisza szerinte önkényt épít, „ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem”.

A harmadik oknak a megújulást nevezi. „Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek.”

Lázár a posztját így fejezi be:

„A parlamenti pályafutásom 25 éves fejezetét ezért most lezárom. 51 éves vagyok, tele energiával, tapasztalattal és munkavággyal. Van bennem még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy új feladatok, kihívások elé álljak. A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem.”

Lázár azután jelentette be távozását, hogy az elmúlt heteket annak felmérésével töltötte, milyen állapotban van a Fidesz. A Telex múlt héten írt arról: a pártvezetés megbízásából az országot járta, hogy felmérje, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei.

A 2026-os kampány három fő fideszes arca, Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János közül így már egyikük sem lesz a parlament tagja.