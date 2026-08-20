Magyar Péter: Egy működő országban a honvédnek nem egy politikai oldalt, hanem a hazáját kell szolgálnia

A magyar honvédségben egyetlen dolog számíthat, az, hogy ki miként szolgálja Magyarországot; a kormány ehhez fogja tartani magát és ezt várják el a frissen esküt tett tisztektől is – mondta augusztus 20-i ünnepi beszédében Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a Kossuth téren.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A kormányfő kijelentette: egy működő országban a honvédnek nem egy politikai oldalt, hanem a hazáját kell szolgálnia. Kormányok jönnek mennek, de Magyarország marad, ezért a magyar honvéd esküje nem egy kormánynak, nem egy miniszterelnöknek, nem egy pártnak szól, hanem Magyarországnak és a magyar embereknek – hangsúlyozta Magyar Péter.

„Magyarország miniszterelnökeként nem azt kérem önöktől, hogy értsenek velem mindig egyet, azt kérem, hogy legyenek jó, hű katonái az országnak (...), tartsák be a törvényeket és vigyázzanak az embereikre” – fogalmazott, majd hozzátette: ha eljön a pillanat, amikor dönteniük kell, Magyarország érdeke legyen az első. Mert egy erős országban nem engedelmes, hanem erős intézményekre van szükség, erős intézményekhez pedig erős jellemű emberek kellenek – mondta a kormányfő. (via MTI)