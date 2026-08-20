Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya párbeszéddel írná felül a két politikai oldal szembenállását

Navracsics Tibor, volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-videóban hirdetett meg párbeszédet, amely felülírná a Magyarország egységét romboló szembenállást. A videóban Navracsics mellett Ferencz Orsolya egykori űrbiztos is látható, aki a Fidesz választási veresége után elsőként mondott kritikus beszédet, egy hónapja pedig már új párt alakítására is utalt.





Az augusztus 20-án közzétett videóban Navracsics arról beszél, hogy „a politikai bosszú, a másik kiátkozása, kirekesztése a közösségből sehova sem vezet, de biztosan nem a jövő felé vezető út.” Most a polgári demokraták nevében pártoktól független beszélgetést kezdeményez az ország jövőjéről és „az elmúlt száz nap, tizenhat év és harminchat év tanulságáról.”

„Induljunk el együtt, szervezzünk találkozókat” – mondja Navracsics Tibor, de ennél több konkrétum egyelőre nem derül ki a társadalmi kezdeményezésről.