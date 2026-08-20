Orbán Viktor közel egy hónap után posztolt újra a Facebookra

Orbán Viktor újra életjelet adott magáról a Facebook-követői számára: a volt miniszterelnök ezt megelőzően utoljára július 27-én tett közzé bejegyzést, egy tusványosi videót. Most az ünnep alkalmából posztolt, de sok köszönet nincs benne az elárvult hívek számára, hiszen csak egy videoklipet, a Kiss Kata zenekar Megmaradni magyarnak című számához készült kisfilmet tette közzé. Igaz, az legalább új, hiszen nem sokkal korábban élesedett.

Orbán jelenleg Horvátországban nyaral, egy olvasónktól kapott fotó tanúsága szerint Opatijában (Abbázia) tartózkodik, Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában.