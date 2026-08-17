Orbán Viktor Rogán Antallal és Schmidt Máriával nyaral Horvátországban

Olvasónk vasárnap későn este futott bele egy izgalmas brigádba Horvátországban, Opatijában/Abbáziában: bár sajnos elmosódott a kép, így is felismerhető, hogy azon Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában sétál Orbán Viktor.

Fotó: Olvasónk

Olvasónk leírása szerint a fotó ott készült, ahol Orbán három évvel ezelőtt is nyaralt; Ungár Péter nővérének, egyben Schmidt lányának a tulajdonában lévő adriai villánál. Akkor - miután nyilvánosságra került az információ - Kötcsén Schmidt Mária azt mondta, Orbán vendégségben volt náluk, látogatóban, hiszen 30 éve összejárnak. Másrészről akkor miniszterelnökként Orbán olyasvalaki vendégszeretetét élvezte, akinek a cégével amúgy a kormányzat bizniszel. A hvg akkor megírta a villa történetét.

Rogán, Orbán és Schmidt olvasónk szerint a kerti kapun mentek be a villába.

Fotó: Olvasónk

A vasárnap este készült fotón Orbán ugyanazt az inget viseli, amit 2024-ben is viselt Vis szigetén.

Orbán Viktor 2024 nyarán Horvátországban Fotó: Villa Kaliopa/Facebook

Sőt, a FlightRadar adatai alapján két nappal ezelőtt, augusztus 15-én szombaton landolt Rijekában az a Budapestről indult, OK-BIF lajstromjelű, Pilatus PC-12 NGX típusú magánrepülő is, ami Ungár Anna tulajdonában van – pontosabban Schmidt-Ungár család fő cégének, a BIF-nek a birtokában van a Harsánylejtő Kft-n keresztül –, és amivel 2025-ben Orbán Horvátországba repült Magyar Péter szerint.

Arról, hogy Orbán Viktor miért épp Rogán Antallal és Schmidt Máriával együtt nyaral, vagy ha épp nem nyaral, akkor mit csinálnak együtt, kérdéseket küldtük Havasi Bertalannak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának. Ha válaszol, cikkünket azonnal frissítjük.