Magyar Péter szerint Orbán Viktor az Ungár család magángépével repülhetett Horvátországba

A vitorlás képek után Magyar Péter arról posztolt, hogy Orbán Viktor egy olyan magángéppel repülhetett Horvátországba Brač szigetére, ami Ungár Anna tulajdonában van. Ungár Anna Schmidt Mária lánya és Ungár Péter testvére.

A Magyar posztjában megjelölt, OK-BIF lajstromjelű, Pilatus PC-12 NGX típusú magánrepülő augusztus 21-én, csütörtökön valóban megtette a Fiume-Budapest-Brač-Zadar útvonalat, ahogy ezt a repülőgépeket követő adatbázisokból is látszik.

Ez a repülő pedig valóban a Schmidt-Ungár család fő cégének, a BIF-nek a birtokában van a Harsánylejtő Kft-n keresztül.

Magyar ma közzétett fotója alapján, melyen Orbán Viktor látható egy vitorláson, egyértelműen látszik, hogy az valóban Brač szigetén készült, méghozzá Milna kikötőjében.

Érdemes megemlíteni, hogy Orbán Viktor két évvel ezelőtt szintén Horvátországban nyaralt, akkor Ungár Anna nyaralójában pihent a miniszterelnök. Ez a nyaraló pedig Fiume közelében van, ahonnan csütörtökön Budapestre érkezett az OK-BIF.

A miniszterelnök viszont idén dolgozik is Horvátországban. „Örömmel jelentem a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad” – közölte Magyar posztjaira reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.