Orbán Viktor dolgozik horvátországi nyaralásán, közölte a vele együtt dolgozó-nyaraló Orbán Balázs

„Örömmel jelentem a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad” – posztolta ki Facebook-oldalára Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs arra reagált, hogy Magyar Péter pénteken több posztot is közölt Orbán Viktor horvátországi nyaralásáról. Magyar először több fényképet is közölt a miniszterelnökről, ahogyan egy kikötőben lévő vitorláson tartózkodik Kaminsky Fannival, Orbán sajtócsapatának egyik tagjával. Azt, hogy Orbán Viktor Horvátországban nyaral, Menczer Tamás is megerősítette.

Magyar Péter pár óra elteltével azt is közölte, hogy a Lady Mrd luxusjacht is éppen ott tartózkodik, ahol Orbán Viktor (ez az a hajó, mely korábban Szijj Lászlóhoz volt köthető, de a legutóbbi hírek szerint valószínűleg már eladta). Orbán Balázs a jachtozást viszont „ordas kamunak” nevezte.