Havasi Bertalan szerint magánügy, hogy Orbán Viktor Schmidt Máriával és Rogán Antallal nyaral Horvátországban

Olvasónk tegnap este látta és fotózta le Orbán Viktort, Schmidt Máriát és Rogán Antalt Opatijában/Abbáziában. A fotó annál a villánál készült, ahol Orbán három évvel ezelőtt is nyaralt.

Fotó: Olvasónk

Az épület Ungár Péter nővérének, egyben Schmidt lányának a tulajdonában van. 2023-ban Schmidt Mária elismerte, hogy Orbán vendégségben volt náluk, látogatóban, hiszen 30 éve összejárnak. Politikailag ugyanakkor megemelte a nyaralást, hogy miniszterelnökként Orbán olyasvalaki vendégszeretetét élvezte, akinek a cégével amúgy a kormányzat bizniszel.

Megkérdeztük Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, hogy

Nyaraláson vesz részt Orbán Viktor vagy ebben a körben is dolgoznak a Fidesz megújításán? Ha az utóbbi, mások is részt vesznek-e ebben a munkában Opatijában? Schmidt Máriánál száll meg Orbán Viktor? Meddig marad Orbán Viktor Horvátországban?

De ezekre a kérdésekre Havasi csak annyit válaszolt: Orbán Viktor magánprogramjairól - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - nem tudunk tájékoztatást adni.

Vagyis ezek szerint nem a Győzelmi terv 2. készül, vagy nem hivatalosan. Tavaly ugyanis - miután Magyar Péter fotókat jelentett meg egy vitorláson Orbánról és munkatársairól, és még egy magángép is felbukkant az ügyben - Orbánék abba álltak bele, hogy az Adrián is dolgoztak, és a választási győzelmi tervet készítik.

Havasi beleírta azt is a levelébe, hogy „sajnos az állítólag föltett kérdéseik nem érkeztek meg hozzám. Ennek oka - csak találgatok - az lehet, hogy Önök azokat a fideszes e-mail címemre küldték. Sajnálatos módon az jelenleg a magyarpéteri önkénynek köszönhetően nem üzemel.”

Ezt a részt nyugodtan tekinthetjük politikai terelésnek, ugyanis Havasinak arra a gmail-es címére írtunk, ahonnan ezt a választ is küldte.

Orbán, Schmidt és Rogán egy étteremben is megfordult vasárnap, a Rokóban.