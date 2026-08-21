Autós üldözés volt a Balatonnál, Tihanyban rá is lőttek a kocsira, az akcióban rendőrök is megsérültek

A Balaton északi partján lévő 71-es főúton imbolyogva közlekedő személyautóról érkezett bejelentés a rendőrség csütörtökön késő délután. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé, ahol nekiütközött egy rendőrautónak, írja a Police.hu.

„A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A gépkocsi ennek ellenére, megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott” – áll a rendőrségi tájékoztatásban.

Balatonfüredig jutott el, ahol ismét nekiment egy rendőrautónak, majd újra továbbhajtott. Majd nekiment egy harmadik rendőrautónak is, de ezután sem lassított: „nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott”.

A sofőrt végül kórházba kellett szállítani, de az intézkedés során négy rendőr is könnyebben megsérült.

A közlemény szerint „a sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is”. A rendőrségi tájékoztatás azzal zárul, hogy az eset „valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van”.