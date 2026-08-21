Az időjárás ma is képtelen megtestesíteni a nemzet egységét

Az ország délkeleti felén fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra - írja a Hungaromet.

Forrás: Hungaromet

Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is jégeső, felhőszakadás kíséretében. Az alapvetően délnyugati irányú szél a nappali órákban többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak.

Az Időkép arról ír, hogy a hevesebb zivatarok miatt Zala, Somogy, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyére másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adtak ki. Itt

a zivatarokat intenzív villámlás, viharos, akár 70–80 km/h-t meghaladó széllökések és jégeső kísérheti, valamint helyenként felhőszakadásra is számítani kell.

További 9 megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok miatt, míg a keleti, délkeleti országrészek megúszhatják szárazon. Bár kétséges, hogy ennek mennyire örülnek.