Feljelent egy volt fideszes képviselőt a győri polgármester egy 13 milliós tanulmány miatt

Feljelenti Hajtó Péter független, volt fideszes önkormányzati képviselőt Győr polgármestere. Pintér Bence szerinte a képviselő egy mesterséges intelligencia által létrehozott dokumentumért vett fel 13 millió forint közpénzt. Pintér a következő közgyűlésen javaslatot tesz emellett arra, hogy Hajtó Pétert fosszák meg bizottsági tisztségeitől.

Hajtó Péter a győri közgyűlés ülésén Fotó: Németh Dániel/444

A polgármester szerint Hajtó Péternek, miközben képviselőként 2024 októbere óta az önkormányzati cégeket felügyelő városstratégiai bizottság tagja, az önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. egyik leányvállalatánál, az Ipari Park Kft.-nél volt szerződése 2025. február 1. és 2026. március 31. között. Ebben az időszakban üzletfejlesztési koordinátorként havi bruttó egymillió forintot kapott a képviselői fizetésén felül.

Pintér a Facebook-oldalán azt írta: Hajtó Péter „állítólag - 13 hónapon keresztül - egy furcsa füzet, dokumentum tartalmának előkészítésén dolgozott”. Csakhogy az idén márciusra elkészült dokumentumot a polgármester szerint Hajtó mesterséges intelligenciával generálta, így az „nem ért meg a városnak bruttó 13 millió forintot”.

A polgármester úgy fogalmazott: „nehéz eldönteni, hogy a dokumentum tartalmát látva sírni vagy nevetni érdemes: minden oldalán (...) általános, semmitmondó, haszontalan sallangok, angol kulcsszavak, hasraütésszerű számok, torz - Győrt soha nem létezett formájában ábrázolni próbáló - képek vannak”.

A győri önkormányzati cégek átvilágítása áprilisban kezdődött a Győr Plusz Zrt.-nél. A cégek átvilágítása során a polgármester több feljelentést is tett.

Hajtó Péter képviselő szintén a Facebookon válaszolt Pintérnek. A most már független, korábban fideszes képviselő azt írta, hogy jogi lépéseket tesz a polgármester őt érintő nyilatkozata kapcsán.

„Győrnek nem politikai, kitalált ügyekre alapozó leszámolásokra, hergelésre és utólag átírt történetekre van szüksége, hanem munkára, beruházásokra, erős vállalkozásokra és új gazdasági kapcsolatokra” – írta. Szerinte a polgármesternek joga van nem egyetérteni és vitatkozni, de „a politikai vita nem jelentheti a tények átírását, a lejáratást és a győriek félretájékoztatását”. Azt állítja: azon dolgozott, hogy „új gazdasági és nemzetközi kapcsolatokat hozzunk Győrbe, és a város gazdasága több lábon álljon”.