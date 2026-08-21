Két éve tartanak a kormányellenes tiltakozások, Orbán szövetségese most bejelentette az előrehozott választások hónapját

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Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön bejelentette, hogy várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Azt mondta, néhány napon belül a pontos időpont is kiderül, vagyis az, hogy október 18-án vagy 25-én döntenek a szerbek az új parlamentről.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az országban szinte folyamatosan kormányellenes tüntetéseket tartanak 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. A kezdeti követelések a tragédia okainak átlátható feltárásáról szóltak, de azóta a tüntetők már előrehozott választásokat követelnek. A legutóbbi, májusban Belgrádban tartott nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.

A szerb államfő rendszeresen ígéretet tesz a választások kiírására, de eddig nem jelölt meg egyetlen időpontot sem. Az 56 éves Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) egyik alapítója több mint egy évtizede van hatalmon kormányfőként, majd államfőként.

2017-ben választották meg, majd 2022-ben újabb ötéves mandátumra újraválasztották. Nemrégiben kijelentette, hogy azonnal lemond, ha kiírják a parlamenti választásokat, hogy kampányba kezdjen, ezúttal a miniszterelnöki tisztség betöltéséért.

Az eredeti menetrend szerint a soron következő választásokat csak 2027 decemberében kellene megtartani az országban. (MTI)

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