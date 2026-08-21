Két éve tartanak a kormányellenes tiltakozások, Orbán szövetségese most bejelentette az előrehozott választások hónapját

Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön bejelentette, hogy várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Azt mondta, néhány napon belül a pontos időpont is kiderül, vagyis az, hogy október 18-án vagy 25-én döntenek a szerbek az új parlamentről.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az országban szinte folyamatosan kormányellenes tüntetéseket tartanak 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. A kezdeti követelések a tragédia okainak átlátható feltárásáról szóltak, de azóta a tüntetők már előrehozott választásokat követelnek. A legutóbbi, májusban Belgrádban tartott nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.

A szerb államfő rendszeresen ígéretet tesz a választások kiírására, de eddig nem jelölt meg egyetlen időpontot sem. Az 56 éves Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) egyik alapítója több mint egy évtizede van hatalmon kormányfőként, majd államfőként.

2017-ben választották meg, majd 2022-ben újabb ötéves mandátumra újraválasztották. Nemrégiben kijelentette, hogy azonnal lemond, ha kiírják a parlamenti választásokat, hogy kampányba kezdjen, ezúttal a miniszterelnöki tisztség betöltéséért.

Az eredeti menetrend szerint a soron következő választásokat csak 2027 decemberében kellene megtartani az országban. (MTI)