Lezuhant az ecuadori kémfőnök helikoptere Kenyában, rajta öt amerikaival

Azonosították a szerdai kenyai helikopterbalesetnek mind a hét halálos áldozatát - közölte az AP hírügynökség az áldozatok hozzátartozóira, illetve hatósági közlésekre hivatkozva. Az áldozatok négy amerikai, egy ecuadori és egy amerikai-ecuadori kettős állampolgár, valamint a kenyai pilóta.

Az amerikai áldozatok Roger Edward Duarte miami vendéglátóipari vállalkozó, José Alberto Suárez, a Telemundo spanyol nyelvű amerikai televíziós hálózat floridai állomásainak elnök-vezérigazgatója, továbbá Adam Martin Hlavaty ingatlanfejlesztési vezető és Henry Parra repülési karbantartási vállalkozó voltak.

Az ecuadori áldozatok Michele Sensi-Contugi, az ország Nemzeti Hírszerzési Központjának igazgatója, valamint felesége, Stephany Hollihan divattervező voltak.

Hollihan amerikai és ecuadori állampolgársággal is rendelkezett. A házaspár két gyermeket hagyott hátra. Sensi-Contugi 44 évesen hunyt el; 2024 januárja óta vezette Ecuador Nemzeti Hírszerzési Központját. Az ecuadori elnök a férfi és felesége halála miatt nemzeti gyászt rendelt el.

A helikopter pilótája Josh Outram, az Africa Heli Adventures alapítója volt. A természetvédelmi Save the Elephants szervezet közlése szerint korábban rövid ideig a szervezet pilótájaként is dolgozott.

A balesetben egy Eurocopter EC130 B4 típusú, turistákat szállító helikopter zuhant le a kenyai Szamburu megyében, a szamburu népcsoport által szentként tisztelt és a turisták körében népszerű Mount Ololokwe hegy közelében. A baleset okát vizsgálják.

A közelmúltban több kenyai helikopterszerencsétlenség is bekerült a hírekbe. 2024-ben Francis Omondi Ogolla tábornok, a hadsereg főparancsnoka életét vesztette, miután az ország nyugati részén lezuhant egy 11 embert szállító katonai helikopter; a balesetet mindössze ketten élték túl. 2021 júniusában legalább 10 katona vesztette életét, amikor helikopterük a főváros, Nairobi közelében leszállás közben lezuhant. (BBC, MTI)