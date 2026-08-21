Provokatív kérdést tett fel egy belgrádi sajtótájékoztatón, Oroszország körözést adott ki a német újságíró ellen

Körözést adott ki Michael Martens, a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) újságírója ellen az orosz belügyminisztérium csütörtökön.

A tárca közölte, hogy az orosz büntető törvénykönyv egyik cikke alapján körözik, de ennek számát nem adta meg. Martens augusztus 8-án, Volodimir Zelenszkij ukrán és Aleksandar Vuvic szerb elnök közös belgrádi sajtótájékoztatóján feltett kérdésével hívta fel magára az orosz és a nemzetközi közfigyelmet.

„El tudná mondani nekünk, európaiaknak, hogy mit tudnánk konkrétan tenni, hogy segítsünk önöknek több oroszt megölni? Mármint orosz katonát.”

- kérdezte Martens angolul Zelenszkijt.

Zelenszkij a belgrádi sajtótájékoztatón Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A TASZSZ orosz állami hírügynökség augusztus 15-én egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy az újságíró ellen az orosz Btk. 282. cikkének 2. bekezdése alapján - gyűlölet vagy ellenségeskedés szítása címén - indult büntetőeljárás. Ha a vád bizonyítást nyer, hat évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön „nyilvánvalóan szándékos provokációnak” minősítette Martens kijelentését, és kifogásolta, hogy az újságíró nem kért bocsánatot nyilvánosan.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban felszólította Szerbiát, hogy reagáljon a német újságíró „oroszok megölésére” vonatkozó szavaira.

Perko Matovic, a szerb információs és távközlési minisztérium államtitkára augusztus 13-án elítélte Martens megnyilvánulását, amelyet a Belgrád és Moszkva közötti kapcsolatok elrontására irányuló kísérletnek nevezett.

Egy nappal később Aleksandar Vulin volt miniszterelnök-helyettes, a Szerb Szocialista Mozgalom elnöke a TASZSZ-nak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a szerb kormánynak ki kellett volna utasítania a FAZ tudósítóját.

A németországi orosz nagykövetség azzal a kéréssel fordult a berlini ügyészséghez, hogy adjon jogi értékelést arról, hogy Martens kijelentései nem merítették-e ki bűncselekmény tényállását.

Szergej Nyecsajev, a német fővárosban akkreditált orosz diplomáciai képviselet vezetője barátságtalannak és a valóságot eltorzítónak nevezte Martin Giese német külügyi szóvivőnek a botránnyal kapcsolatos szerdai nyilatkozatát. Nyecsajev kifogásolta, hogy Giese lényegében Martens védelmére kelt, és azt hangoztatta, hogy Oroszországban nincs szólásszabadság.

A FAZ az újságírója védelmére kelt, mondván, hogy „a kérdés az Oroszországra gyakorolandó nyomás módjairól folyó jelenlegi vitákra vonatkozott”. Mindazonáltal az újság „sajnálatát fejezte ki” amiatt, hogy a kérdés „kétértelműen volt megfogalmazva”. A szerkesztői álláspontjuk nem az, hogy a lehető legtöbb orosz katonát meg kellene ölni.

A közösségi médiában Martens a kritikák ellenére is kitartott álláspontja mellett, és ragaszkodott ahhoz, hogy az ukrán civileket ölő orosz katonák megölése „nemes cél”. (Kyiv Post, MTI)