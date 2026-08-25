35 ezres többlethalálozást regisztráltak a hőség miatt Európában

Legalább 35 000-rel többen haltak meg a nyáron Európa négy, rekordokat döntögető, egymást követő hőhulláma alatt, mint amennyi normál esetben várható lett volna – ez derült ki több európai ország most összegyűjtött adataiból. A valós szám valószínűleg sokkal magasabb, mivel ez csak a kontinens mintegy felét fedi le, és nem tartalmazza az augusztusi összesítéseket.

Csak az EU három nagyobb országában – Németországban, Franciaországban és Spanyolországban – a többlethalálozás már meghaladta a 25 ezret az ideiglenes nemzeti adatok szerint. A szakértők azt mondják, hogy a szám jelentősen meg fog nőni, amint az augusztusi összesítések is elkészülnek.

A május óta Nyugat-Európán végigsöprő, egymást követő hőhullámok több száz mérőállomáson döntötték meg a mindenkori történelmi hőmérsékleti rekordokat, Franciaországban pedig a valaha mért legmelegebb országos napi átlagot regisztrálták.

Németországban június végén három egymást követő napon dőltek meg a rekordok, amikor 46 állomáson mértek 40°C feletti hőmérsékletet, míg Spanyolországban tartósan 42°C feletti csúcsokat tapasztaltak.

A halálos áldozatok száma Németországban a legmagasabb, amely a múlt hét végén becslések szerint 14 000 hőséghez köthető halálesetről számolt be az április 6. és augusztus 9. közötti időszakban.

A Robert Koch Intézet (RKI) közegészségügyi hivatal közölte, hogy csak a június 22-28. közötti héten 9600 ember vesztette életét. A 2008 óta elérhető, szisztematikusan összeállított, EU-szintű többlethalálozási adatok azt mutatják, hogy az egyetlen másik olyan nyári hét, amikor a többlethalálozások ennél magasabb arányát regisztrálták, 2022 júliusában volt, amikor a Covid-19 még aktívan jelen volt. A mérések kezdete óta messze az idei nyár volt a legrosszabb a hőséghez köthető halálesetek tekintetében Németországban. A korábbi csúcs az EU legnépesebb országában 8900 volt 2018-ban. A normál nyarakon a hőséggel összefüggő halálesetek száma gyakran 2000 alatt marad – közölte az RKI.

A III. Károly Egészségügyi Intézet halálozási megfigyelőrendszerének adatai arra utalnak, hogy Spanyolországban május és a mostani hét között 4947 haláleset írható a hőség számlájára. Ezzel 2026 Spanyolország történetének eddigi legrosszabb éve a hőség okozta halálesetek tekintetében, meghaladva a 2022-ben regisztrált 4520-at.

A különböző országok eltérő módon számítják ki és teszik közzé adataikat. Spanyolország és Németország valós időben modellezi a becsült, hőséghez köthető halálozásokat, összevetve a napi hőmérsékleteket és a halálozási arányokat.

Az ilyen becslésekre azért van szükség, mert a hőséget ritkán jelölik meg közvetlen halálokként. A legtöbb esetben a hőség súlyosbítja a már meglévő egészségügyi problémákat, például a légzőszervi vagy szív- és érrendszeri betegségeket, és az áldozatok szívrohamban, agyvérzésben vagy veseelégtelenségben halnak meg.

A végleges okok megállapítása heteket vagy akár hónapokat is igénybe vehet, és sok ország még augusztus elejére vonatkozóan sem tett közzé adatokat. Karl Lauterbach, egy korábbi német egészségügyi miniszter múlt héten azt mondta, hogy az eddig közzétett adatok valószínűleg alulbecsültek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) májusban közölte, hogy az európai régióban a hőséggel összefüggő halálozások több mint 30%-kal nőttek az elmúlt 20 évben, és a klímaválság, valamint a népesség elöregedése miatt ez az arány várhatóan tovább fog emelkedni. (Guardian)