35 helyen ég a tűz egyszerre Szerbiában

Hatalmas tűz pusztít Szerbiában is: a Szabad Magyar Szó szerint jelenleg 35 helyen égnek a lángok, és továbbra is a Delibláti-homokpuszta térségében a legnehezebb a helyzet.

A tűzoltó-mentők és a légi egységek bevetetésének köszönhetően emberéletet nem követelt a tűz, és épületek sem égtek le, de az oltást rendkívüli módon nehezíti az erős szél és a szinte teljesen megközelíthetetlen terep. A sűrű növényzet és a homokos talaj miatt a tűzoltók sok helyre nem tudnak eljutni.

A Stolovi-hegységben 200 hektárnyi területet érintenek a lángok, az ott is a nehezen megközelíthető, veszélyes terep hátráltatja az oltást. Lukovo térségében mintegy 1000 hektárnyi füves terület, alacsony növényzet és erdő égett le, a Goč-hegységben körülbelül hat hektár fenyőerdőt érintettek a lángok, és még mindig küzdenek a tűzzel.

Túz Szerbiában, pár nappal ezelőtt Fotó: UROS ARSIC/AFP

Már aktiválták az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusát, a Delibláti-homokpusztán folyó oltásba cseh, román és szlovák helikopterek is bekapcsolódtak, de érkeztek egységek Romániából és Németországból is. Egy oroszországi repülő is részt vesz az oltásban, amely egyszerre 42 tonna vizet képes szállítani.

Magyarország is beszállt: a Belügyminisztérium közleménye szerint itthon is komoly problémát és kihívást jelentenek hetek óta a rekordszámban előforduló szabadtéri tűzesetek, de Szerbiában még kritikusabb a helyzet. Pósfai Gábor belügyminiszter felajánlotta a magyar tűzoltók segítségét, amit a szerb belügyminiszter elfogadott. A magyar kontingens kedd este indult útnak Kecskemétről a tűz által sújtott térség felé 12 fő hivatásos tűzoltóval és négy speciális járművel.