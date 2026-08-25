A svéd hadsereg azt kéri, a kormány sajátítsa ki egy orosz üzletember ingatlanját, ami egy haditengerészeti bázis közelében van

A svéd hadsereg arra kérte a kormányt, hogy sajátítson ki egy orosz üzletember tulajdonában lévő ingatlant, ami az egyik haditengerészeti bázisának közelében található.

A közlemény szerint a Stockholmtól kb. 60 kilométerre délre fekvő, a musköi haditengerészeti bázis egyik bejáratánál található ingatlan útjában áll a svéd hadsereg azon elképzelésének, ami szerint ez a helyszín „egyedülálló feltételeket biztosítana a haditengerészeti bázis védelmének megerősítésére egy olyan időszakban, amikor az orosz drónhadviselés fejlődése növekvő fenyegetést jelent Svédország biztonságára”. Ezért a svéd hadsereg ingatlanvagyonának kezeléséért felelős ügynökség arra kérte a kormányt, hogy a légi és a tengeri drónok jelentette fenyegetésekkel szembenézve tegyen intézkedéseket Svédország védelmére, és szerezze meg az ingatlant.

Carl-Johan Edström, a svéd hadsereg vezérkari főnöke szintén az ingatlan megszerzése mellett érvelt. Országa 2024 óta fennálló NATO-tagságára utalva azt mondta, „Svédországot és a szövetséget ma egy olyan valós veszély fenyegeti, aminek a súlyosságára a II. világháború vége óta nem volt példa”.

Carl-Johan Edstrom a Nordic Response-hadgyakorlaton 2024. március 8-án. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Az Expressen svéd napilap információi szerint az ingatlan tulajdonjoga Sztanyiszlav Alescsenko orosz üzletember feleségének a nevére van bejegyezve, és az üzletember kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. (MTI)