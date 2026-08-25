Elakadt egy óriás szállodahajó a Dunán, pont ott, ahol nemrég egy társa

Az elakadt Esprit

A győri Ragadozóna horgászbolt saját készítésű videót posztolt arról, hogy kedden elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán, Gönyűnél. A 110 méter hosszú, svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott és ott feneklett meg, ahol idén július végén a Gloria nevű szállodahajó, 2025. december 31-én pedig a Nicko Vision nevű úszó szálloda is. A hír megerősítése végett sikerült elérnünk a videó készítőjét, aki még a beszélgetésünk idején is kint volt a Dunán a csónakjával a tetthely közelében.

A Nicko Vision 211 utasa és 46 fős személyzete akkor a szilvesztert is zátonyra futva töltötte, csak január 2-án tudták kimenekíteni őket, a hajó pedig egy hétig volt a zátony foglya.

Az Esprit megfeneklése – pontosabban az, hogy egyáltalán úton volt – azért talányos, mert a Duna a felső magyarországi szakasza éppen eléggé intenzíven apad. A gönyűi vízmérce szerint az elmúlt 24 órában 24 centimétert, az elmúlt 2 napban pedig összesen 36 centimétert apadt a folyó. A videó alapján úgy tűnik, hogy az Esprit a kitűzött hajózóúthoz képest kijjebb akadt el.