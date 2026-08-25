Kanada az USA vámjaira válaszul 15-50 százalékos vámot vet ki 700 amerikai importárucikkre

A kanadai kormány bejelentette, hogy az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire adott válaszlépésként szeptember 8-tól 15, 25 vagy 50 százalékos vámot vet ki 700 amerikai importárucikkre, 27,6 milliárd kanadai dollár (6169 milliárd forint) értékben.

A közlemény szerint ez az összeg megegyezik a Washington által bevezetett új vámok összértékével.

Emellett bejelenttették azt is, hogy az új amerikai vámok további ellentételezéseként a kormány támogatni fogja az amerikai vámintézkedés sújtotta kis- és közepes vállalkozásokat egy 7,5 milliárd kanadai dolláros keretből, ami az iparágak életben tartására és munkavállalóik megtartására, valamint konkrét pénzügyi támogatások kifizetésére lesz felhasználható.

A viszontvámok az Egyesült Államokból származó ipari alapanyagok mellett mindennapi fogyasztási cikkekre is kiterjednek:

Az amerikai acél- és alumíniumtermékek esetében 25-ről 50 százalékra nő a behozatalt terhelő vám.

Kanada szintén 50 százalékra növelte a vámot bútorokra és ruházati termékekre.

A teher 25 százalékos lesz bizonyos műszaki berendezések, sajtfélék, halak és tengergyümölcs-termékek, valamint bizonyos feldolgozott acél- és alumíniumáruk esetében, és növekszik a vám bizonyos kozmetikumok, de az USA-ból származó vécépapír után is.

Kanada egyúttal érvényben tartja az Egyesült Államokban gyártott járművek 25 százalékos vámját.

A vámok elsődleges célja nem Kanada vámbevételeinek növelése, hanem a kanadai vállalkozások védelme és az Egyesült Államokból származó behozatal csökkentése.

A viszontvámokat a kanadai kormány arra reagálva jelentette be, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzata szombaton 20 milliárd dollár értékben 50 százalékos vámot vetett ki kanadai árucikkekre. Az intézkedést washingtoni részről a két ország közötti kereskedelmi megállapodás véglegesítésére irányuló tárgyalások összeomlásával indokolták.

Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney, Kanada miniszterelnöke az eviani G7-csúcson 2026. június 16-án. Fotó: Evelyn Hockstein/AFP

Trump csütörtökön még arról beszélt, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésén megállapodott egy „méltányos” kereskedelmi egyezmény alapelveiről, a megállapodás véglegesítéséről viszont nem jutottak egyezségre, és ezután újra elmélyült az amerikai–kanadai kereskedelmi konfliktus.

Miután az ontariói miniszterelnök azt mondta, hogy Ronald Reagan hányna Trump vámjaitól, az amerikai elnök felvetette azt is, hogy az Ontario-tavat átneveznék Amerika-tóra, mondván: „a továbbiakban várhatóan nem sok üzletünk lesz Ontarióval”. (MTI)