Kit Harington is szerepelni fog a Harry Potter-sorozatban

Az HBO megerősítette a BBC-nek, hogy Kit Haringtont választották a nagy várakozással megelőzött Harry Potter-tévésorozatba, méghozzá a varázslóvilág hírességéből lett roxforti oktató, Gilderoy Lockhart szerepére. Eredetileg úgy volt, hogy a szerepet Nicholas Hoult színész játsza majd. „Mielőtt megkezdenénk a második évet a Roxfortban, történt egy apró változás az időbeosztás miatt: Kit Harington veszi át Gilderoy Lockhart szerepét” – olvasható a hivatalos Harry Potter Instagram-fiók egyik történetében.
A díjnyertes Trónok harca-sorozatban nyolc évadon át Jon Snowt alakító Harington a BBC és az HBO pénzügyi drámájában, az Iparban (Industry) is játszott. A mostani szereposztás az angol színész harmadik közös munkája az amerikai csatornával és streaming-szolgáltatóval.
A sikerkönyvek új sorozatadaptációjának főbb szerepeiben az újonc Dominic McLaughlin látható Harry Potterként, Alastair Stout a legjobb barátjaként, Ron Weasley-ként, és Arabella Stanton Hermione Granger szerepében.
Azt a kérdést már fel sem tesszük újra, hogy és J.K. Rowling akkor most transzfób vagy sem. A lényeg, hogy elkészült a Harry Potterből készült sorozat első előzetese, amiben a hardcore rajongók szerint egyelőre minden stimmel, leszámítva azt, hogy az új Piton arca nem sápadt.