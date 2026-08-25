Kit Harington is szerepelni fog a Harry Potter-sorozatban

Az HBO megerősítette a BBC-nek, hogy Kit Haringtont választották a nagy várakozással megelőzött Harry Potter-tévésorozatba, méghozzá a varázslóvilág hírességéből lett roxforti oktató, Gilderoy Lockhart szerepére. Eredetileg úgy volt, hogy a szerepet Nicholas Hoult színész játsza majd. „Mielőtt megkezdenénk a második évet a Roxfortban, történt egy apró változás az időbeosztás miatt: Kit Harington veszi át Gilderoy Lockhart szerepét” – olvasható a hivatalos Harry Potter Instagram-fiók egyik történetében.

A díjnyertes Trónok harca-sorozatban nyolc évadon át Jon Snowt alakító Harington a BBC és az HBO pénzügyi drámájában, az Iparban (Industry) is játszott. A mostani szereposztás az angol színész harmadik közös munkája az amerikai csatornával és streaming-szolgáltatóval.

Kit Harington Fotó: PHILLIP FARAONE/Getty Images via AFP

A sikerkönyvek új sorozatadaptációjának főbb szerepeiben az újonc Dominic McLaughlin látható Harry Potterként, Alastair Stout a legjobb barátjaként, Ron Weasley-ként, és Arabella Stanton Hermione Granger szerepében.