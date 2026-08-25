Ruszin-Szendi szerint a lezuhant Gripen pilótája az utolsó pillanatig próbálta menteni a gépet

Ruszin-Szendi Romulusz a Retro rádióban beszélt a hétfőn lezuhant Gripen balesetéről. A honvédelmi miniszter azt mondta, egy 51 éves, tapasztalt, rendkívül jó fizikai állapotban lévő pilóta vezette a vadászgépet. A katona gerince megsérült, kedden 11 és 14 óra között műtik a Honvédkórházban.

Ruszin-Szendi azt mondta, hogy a baleset előtt nagy sebességű elfogást gyakoroltak. Kecskemétről szálltak fel a gépek, oda-vissza megcsinálták a gyakorlatot, majd a második elfogás végén hibaüzenetek jöttek, és elsötétültek a műszerek. A Gripenek közötti kommunikáció azonban nem szakadt meg, így az elromlott gép a kísérő gép segítségével el tudott jutni a szolnoki repülőtérre.

A lezuhant Gripen Fotó: Németi Róbert/Anadolu via AFP

A pilóta le tudott szállni, viszont a Gripen már a betonon elkezdett kitörni jobbra. A pilóta akkor katapultált, amikor látta, hogy nem tudja megfogni a gépet. „Az utolsó pillanatig, az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a gépet, ezt az óriási, 30 milliárd forintos értéket. Mindkét pilótát óriási dicséret illeti” – mondta Ruszin-Szendi.

A pilóta gerince már a katapultálástól is megsérülhetett, de az is ronthatott a helyzetén, hogy a betonra érkezett.

Ruszin-Szendi azt mondta, a feketedobozok kiértékelése még hátravan, és a svéd gyártó is szeretné minél hamarabb kideríteni, mi történt pontosan. A Gripen pótlásának módjáról a vizsgálat eredménye után döntenek.