A Fidesz frakcióvezetője üdvözli Navracsicsék új politikai mozgalmát vagy mijét

Bóka János beszélt személyesen Navracsics Tiborral és Ferencz Orsolyával is a Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről – mondta el a Kossuth Rádióban a fideszes frakcióvezető. Szerinte ez a politikai közösségük kapcsolódási pontját meg is tudja teremteni,
„én ezt a magam részéről üdvözlöm”.
Amikor Benyó Rita riporter arról kérdezte, hogy itt most a Fidesz szétesését látjuk-e, azt mondta, nincs ilyen félelme, a Fidesz mindig is egy színes politikai közösség volt, ami képes volt évtizedeken átívelően arra, hogy „leírja a Németh ívet, ami Németh Zsolttól Németh Szilárdig terjed” – idézi a beszélgetést a Telex.
A régi fideszes káderek által létrehozott Polgári Demokraták pártoktól független beszélgetést kezdeményez az ország jövőjéről és „az elmúlt száz nap, tizenhat év és harminchat év tanulságáról.”
Az oldal még nem működik, de szombaton ugyanezen a néven elindult a Polgári Demokraták Facebook-oldala. A volt miniszter és az űrbiztos projektje nagyon hasonlít arra, mint amikor új pártot alapítanak politikusok.