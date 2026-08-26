A Fidesz frakcióvezetője üdvözli Navracsicsék új politikai mozgalmát vagy mijét

Bóka János beszélt személyesen Navracsics Tiborral és Ferencz Orsolyával is a Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről – mondta el a Kossuth Rádióban a fideszes frakcióvezető. Szerinte ez a politikai közösségük kapcsolódási pontját meg is tudja teremteni,

„én ezt a magam részéről üdvözlöm”.

Amikor Benyó Rita riporter arról kérdezte, hogy itt most a Fidesz szétesését látjuk-e, azt mondta, nincs ilyen félelme, a Fidesz mindig is egy színes politikai közösség volt, ami képes volt évtizedeken átívelően arra, hogy „leírja a Németh ívet, ami Németh Zsolttól Németh Szilárdig terjed” – idézi a beszélgetést a Telex.

A régi fideszes káderek által létrehozott Polgári Demokraták pártoktól független beszélgetést kezdeményez az ország jövőjéről és „az elmúlt száz nap, tizenhat év és harminchat év tanulságáról.”