A részleges napfogyatkozás után most kapunk egy részleges holdfogyatkozást is

Egészen pontosan 93 százalékos holdfogyatkozásra számíthatunk péntek hajnalban, így akkor érdemes korán kelni. Már ha látni akarja valaki, hogy amikor a nyár utolsó teliholdja jön, a Hold épp a Föld árnyékába kerül majd, így részleges holdfogyatkozás lesz megfigyelhető.

Az Időkép azt írja, a jelenség 3 óra 24 perckor indul, amikor a Hold belép a Föld félárnyékába. Igazán látványos 4 óra 33 perctől lesz, amikor a Hold már csak 12,5 fokos magasságban jár a nyugati égbolton, és megkezdődik a részleges fogyatkozás. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a Hold több mint felét eltakarja a Föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton.

A Hold 5 óra 59 perckor lenyugszik, a megfigyeléshez akadálymentes nyugati horizontra van szükség, vagyis aki mindezt végignézné, minél magasabbról próbálja meg. És szerelkezzen fel egy látcsővel is a világosodó égbolt és a Hold alacsony helyzete miatt.

Magyarországról a 96 százalékos fedést már nem láthatjuk, mert az a látóhatár alatt következik be.

Ha valaki lemaradna róka, legközelebb Magyarországról 2028 januárjában lesz látható részleges, 2028 december végén pedig teljes holdfogyatkozás.