Brutálisan visszaestek a hazai beruházások

Már három éve nem tud növekedni a hazai beruházások volumene, és az idei második negyedév sem hozott érdemi fordulatot, sőt, zuhanórepülésre váltott a trend. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a kiigazítatlan adatok szerint 9,1 százalékkal csökkent a beruházások volumene, a szezonálisan kiigazított adat szerint pedig 7,1 százalékos volt a csökkenés mértéke. Az első negyedévhez mérten is jelentős, 4,3 százalékos volt a visszaesés.

Az évek óta tartó zuhanásban több tényező is egyszerre játszik szerepet: az uniós támogatások felfüggesztése, valamint az állami beruházások leállítása és az általánosan sem túl kedvező külső és belső környezet, mint például a magas kamatok, visszafogott üzleti bizalom. Mindezek eredményeként ma már a 2021-es év negyedéveinek átlagához mérten a beruházások közel 24 százalékkal estek vissza.

A KSH jelentése szerint a beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak járultak hozzá. A csökkenést az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, a háztartásoké növekedett.

A friss adatokat Németh Dávid, a K&H vezető elemzője csalódást keltőnek nevezte kommentárjában. Bár a második negyedéves részletes adatok még nem jelentek meg, de fontos, hogy az első negyedévben nagyon felemás képet mutattak a beruházási adatok. „Néhány ágazatban kiugró volt a növekedés, ilyen volt például a szállítás és raktározás, a bányászat, miközben jelentős csökkenés következett be a vízellátásban, illetve a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás alágazatban” – tette hozzá a szakember. Az idén látványos felpattanás nem várható, de az valószínűsíthető, hogy lesz annyi beruházás a második félévben, hogy a gazdaság visszatérjen a 2025-ös szintre, ám ez is csak stagnálást jelentene.



Németh Dávid szerint a beruházási fordulathoz a jövőben hozzájárulhatnak majd az uniós források, ezen belül például az energetikai fejlesztések. Lényeges továbbá, hogy az utóbbi hónapokban némi javulást mutattak a vállalati bizalmi indexek és a már említett uniós források beérkezésével a magánszektorban új fejlesztések indulhatnak, amelyek csak 2027-ben és 2028-ban hozhatnak érdemi javulást a beruházási adatokban.