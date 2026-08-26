Egy hétre félárbócra engedik a nemzeti zászlókat Amerikában Dolly Parton emlékére

Rövid, daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát, az amerikai énekes-dalszerző-színésznő 80 évesen halt meg augusztus 25-én. Sajtósa közleménye szerint Parton szeretteivel körülvéve halt meg egy daganatos betegeket kezelő nashville-i kórházban, a Vanderbilt-Ingram Cancer Center-ben.

A közlemény egyben kiemeli, hogy Dolly Parton élete során számos jótékonysági kezdeményezésnek volt támogatója, amivel sokak életét könnyítette meg. Az általa létrehozott Imaginaton Libraryn (Képzelet Könyvtára) keresztül könyvek milliói találtak gazdára, és világszerte használt életmentő vakcinák kifejlesztéséhez is anyagi támogatást nyújtott. Halála előtt személyesen vett részt a zenei örökségét ápoló nashville-i múzeum megnyitásának előkészületeiben.

Férjét, Carl Thomas Deant, akivel közel 60 éven keresztül volt házas, 2025 tavaszán vesztette el.

Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy az énekes emlékére az Egyesült Államokban egy hétre félárbócra engedik a nemzeti zászlókat. (MTI)