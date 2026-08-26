Elutasították Ghislaine Maxwell emberkereskedelemmel kapcsolatos fellebbezését

Egy szövetségi bíró elutasította Ghislaine Maxwell fellebbezését, amiben azt kérte, helyezzék hatályon kívül a 2021-ben emberkereskedelem miatt hozott 20 éves börtönbüntetést kiszabó ítéletet. A Guardian azt írja, a bíró Maxwell állításait „nyilvánvalóan alaptalannak”, illetve „spekulációkon, torzításokon és/vagy nyílt hazugságokon” alapulónak nevezte.

A bíró arra jutott, hogy Maxwell nem tudta meggyőzően bizonyítani, hogy alkotmányos jogait megsértették, amikor elítélték a Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó bűncselekményekben betöltött szerepe miatt.

Maxwell, aki egy texasi börtönben tölti büntetését, fellebbezésében arra hivatkozva kérte az ítélet megsemmisítését, hogy a tárgyalásán szabálytalanságok történtek, például egy esküdt később elárulta, hogy ő maga is szexuális visszaélés áldozata volt, valamint Maxwell szerint voltak olyan eltitkolt bizonyítékok is, amikről szerinte az őt védő ügyvédeknek nem volt tudomása.

Maxwell korábban már ehhez hasonlóan kudarcot vallott akkor is, amikor az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán próbálkozott, hogy semmisítsék meg az ítéletét. Maxwellt az akkori helyettes főügyész is kihallgatta, miután egyre nagyobb nyomás nehezedett a Trump-kormányra az Epstein-üggyel kapcsolatos dokumentumok kezelése miatt.

2025 őszén Ghislaine Maxwell kegyelmet akart kérni Trumptól, az amerikai elnök azonban csak annyit mondott akkor, hogy meg fog vizsgálni minden kegyelmi kérelmet, ami az asztalára kerül, ehhez pedig annyit tett hozzá: „Nem mondanám, hogy fontolóra veszem vagy nem veszem fontolóra. Nem tudok róla semmit.”