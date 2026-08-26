Hét éve vezeti az országát, de még mindig arról kell beszélnie, hogy néz ki az arca

Mette Frederiksen tárgyalása Zelenszkijjel augusztus 23-én Kijevben Fotó: MARIANNA KOTYK/NurPhoto via AFP

Mette Frederiksen dán miniszterelnök éppen visszatért Ukrajnából, ahol további támogatást ígért az orosz invázió ellen, amikor üzenetet kapott:

„Szeretnéd kijavíttatni azt a kis foltot az orrodon?”

„Az utolsó dolog, amit hallottam, amikor tegnap elhagytuk Kijevet, a légiriadó szirénája volt. Az egyik első üzenet, amit kaptam, miután visszatértem Dániába, ez volt. Ugyan már!”

A kéretlen üzenetet egy plasztikai sebész küldte, ezt osztotta meg a név kitakarásával a miniszterelnök, és élesen bírálta azokat a hamis szépségideálokat, amelyeknek a női vezetőknek meg kell felelniük.

Frederiksen 2019 óta vezeti Dániát, a Szociáldemokrata Pártot pedig már több mint egy évtizede. 41 évesen lett a dán történelem legfiatalabb miniszterelnöke, emellett fontos szerepet játszik a világpolitikában: szembeszállt Donald Trump ismételt fenyegetéseivel Grönland elcsatolásával kapcsolatban. De sokakat nem ez érdekel:

„Nem is tudom, hány üzenetet kaptam az idők során a külsőmről. Különösen arról, hogy csúnya fogaim vannak és ritka a hajam. Arról, hogy csúnya »szemölcs« van az orromon, és hogy botox-kezelésre lenne szükségem. Nekem nincs bajom a testemmel. Olyan, amilyen: egy 50-hez közeledő nő teste.”

A New York Times arról ír az eset kapcsán, hogy kutatások már régóta rámutatnak arra, hogy a női politikusok megjelenése fokozottabb figyelemnek van kitéve szerte a világon. Olyan példákat idéz a lap, mint