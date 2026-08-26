Hét éve vezeti az országát, de még mindig arról kell beszélnie, hogy néz ki az arca

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Mette Frederiksen tárgyalása Zelenszkijjel augusztus 23-én Kijevben
Fotó: MARIANNA KOTYK/NurPhoto via AFP

Mette Frederiksen dán miniszterelnök éppen visszatért Ukrajnából, ahol további támogatást ígért az orosz invázió ellen, amikor üzenetet kapott:

„Szeretnéd kijavíttatni azt a kis foltot az orrodon?”

„Az utolsó dolog, amit hallottam, amikor tegnap elhagytuk Kijevet, a légiriadó szirénája volt. Az egyik első üzenet, amit kaptam, miután visszatértem Dániába, ez volt. Ugyan már!”

A kéretlen üzenetet egy plasztikai sebész küldte, ezt osztotta meg a név kitakarásával a miniszterelnök, és élesen bírálta azokat a hamis szépségideálokat, amelyeknek a női vezetőknek meg kell felelniük.

Frederiksen 2019 óta vezeti Dániát, a Szociáldemokrata Pártot pedig már több mint egy évtizede. 41 évesen lett a dán történelem legfiatalabb miniszterelnöke, emellett fontos szerepet játszik a világpolitikában: szembeszállt Donald Trump ismételt fenyegetéseivel Grönland elcsatolásával kapcsolatban. De sokakat nem ez érdekel:
„Nem is tudom, hány üzenetet kaptam az idők során a külsőmről. Különösen arról, hogy csúnya fogaim vannak és ritka a hajam. Arról, hogy csúnya »szemölcs« van az orromon, és hogy botox-kezelésre lenne szükségem. Nekem nincs bajom a testemmel. Olyan, amilyen: egy 50-hez közeledő nő teste.”

A New York Times arról ír az eset kapcsán, hogy kutatások már régóta rámutatnak arra, hogy a női politikusok megjelenése fokozottabb figyelemnek van kitéve szerte a világon. Olyan példákat idéz a lap, mint

  • Hillary Clinton korábbi amerikai külügyminiszter, aki szerint „a nőknek nehezebb. Kettős mérce van, és erről nem lehet panaszkodni”. Elnöki kampánya során azt mondta, hogy ezt „egyszerűen el kell fogadni, és elég okosnak kell lenni ahhoz, hogy boldoguljunk vele.”
  • Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök 2018-ban azt mondta, „nem zavarta”, amikor egy interjúalany megjegyezte, milyen vonzó, ami heves vitát váltott ki a közösségi médiában.
  • Alexandria Ocasio-Cortez New York-i demokrata képviselőt gyakran vizsgálgatják a ruházata és szépségápolási szokásai miatt.
  • Katherine Clark massachusettsi képviselő pedig 2022-ben elmondta, hogy csapata megvitatta, vajon káros hatással lehet-e politikai karrierjére, ha hagyja megnőni ősz haját.
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