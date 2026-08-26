Legalább 14 újszülött halt meg, miután tűz ütött ki egy pakisztáni kórházban

Egy a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban található kórház szülészeti osztályán kitört tűz miatt legalább 14 újszülött halt meg a BBC beszámolója szerint. A tűz a város egyik legfontosabb állami kórházának szülészeti osztályán, a harmadik emeleten tört ki.

A kórház szóvivője szerint a tűz kitörésekor 15 újszülött volt az osztályon, közülük egy újszülöttet sikerült kimenteni.

Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

A mentők közlése szerint 19 embert sikerült kimenteni, tíz nőt, hét gyereket és két férfit. A mentőcsapatok szerint a tüzet már sikerült megfékezni, a sérülteket az intenzív osztályra szállították.

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök közleményében „mély fájdalmát és őszinte sajnálatát” fejezte ki, és utasította a hatóságokat, hogy azonnal vizsgálják ki a történteket. „Egy ilyen helyzet, amelyben gyermekek is érintettek, helyrehozhatatlan.”