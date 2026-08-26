Nyolcvanéves korában meghalt Tim Curry brit színész. Curry menedzsere azt mondta a Variety-nak, hogy a színész békésen halt meg Tolacu Lake-i otthonában. A 2012-es stroke-ja óta komoly egészségügyi problémákkal küzdő színész halálának pontos oka egyelőre nem ismert.

Curry irodalmat és drámát hallgatott a birminghami egyetemen, majd kisebb televíziós szerepekkel indította a karrierjét. Első komolyabb szerepét 1968-ban kapta, a Hair című musicalben.

Tim Curry 2005-ben Fotó: PETER KRAMER/Getty Images via AFP

A világhírnevet az 1975-ös The Rocky Horror Picture Show című film főszerepe hozta el számára. A film sikere után számos másik filmben szerepelt, Londonban és New Yorkban is játszott színdarabokban, rockzenekarával pedig több lemezt is kiadtak.

Miután 2012-ben súlyos agyvérzést kapott, kerekesszékbe került. Azonban így is részt vett a 2015-ös Tony-díjátadón, ahol megkapta az Actors Fund Lifetime Achievement Awardot, vagyis a színészek alapítványának életműdíját.