Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Nino miatt

Rendkívüli állapotot hirdetett kedden a panamai kormány az El Nino által okozott heves esőzések és aszályok miatt, amik a forgalom korlátozására kényszerítették az országot átszelő, óceánokat összekötő csatornán.
A két-hét évente ismétlődő El Nino során a Csendes-óceán egyenlítői középső és keleti részén a felszíni vizek felmelegednek, ami egyes helyeken melegebb és szárazabb, máshol pedig hűvösebb és nedvesebb éghajlatot eredményez, és szélsőséges időjárási eseményekhez vezet.
Panamában most azért döntöttek amellett, hogy rendkívüli állapotot hirdetnek, mert ahogy Dinoska Montalvo belügyminiszter fogalmazott: „Felkészüljünk arra, ami az El Nino miatt bekövetkezhet.” Ezzel ugyanis felgyorsítanák az adminisztratív eljárásokat az El Nino jelenség következményeinek kezelésére.
A vízhiány miatt a Panama-csatorna szeptember harmadikától napi 36-ról 34-re, majd szeptember közepétől 32-re csökkenti a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát - jelentette be a múlt héten a Panamai-csatorna Hatósága. A világ tengeri kereskedelmének 5 százaléka halad át ezen a 80 kilométer hosszú csatornán, ami az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze.
Salvadorban is kedden rendelték el a legmagasabb szintű riasztást az El Nino jelenséggel összefüggő aszály miatt, ami terméskiesést okozott. (MTI)