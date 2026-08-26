Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Nino miatt

Rendkívüli állapotot hirdetett kedden a panamai kormány az El Nino által okozott heves esőzések és aszályok miatt, amik a forgalom korlátozására kényszerítették az országot átszelő, óceánokat összekötő csatornán.

A két-hét évente ismétlődő El Nino során a Csendes-óceán egyenlítői középső és keleti részén a felszíni vizek felmelegednek, ami egyes helyeken melegebb és szárazabb, máshol pedig hűvösebb és nedvesebb éghajlatot eredményez, és szélsőséges időjárási eseményekhez vezet.

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Panamában most azért döntöttek amellett, hogy rendkívüli állapotot hirdetnek, mert ahogy Dinoska Montalvo belügyminiszter fogalmazott: „Felkészüljünk arra, ami az El Nino miatt bekövetkezhet.” Ezzel ugyanis felgyorsítanák az adminisztratív eljárásokat az El Nino jelenség következményeinek kezelésére.

A vízhiány miatt a Panama-csatorna szeptember harmadikától napi 36-ról 34-re, majd szeptember közepétől 32-re csökkenti a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát - jelentette be a múlt héten a Panamai-csatorna Hatósága. A világ tengeri kereskedelmének 5 százaléka halad át ezen a 80 kilométer hosszú csatornán, ami az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze.

Salvadorban is kedden rendelték el a legmagasabb szintű riasztást az El Nino jelenséggel összefüggő aszály miatt, ami terméskiesést okozott. (MTI)