Ruszin-Szendi Romuluszt megbüntették a biztonsági öv nem megfelelő használata miatt

Ruszin-Szendi Romuluszra közigazgatási bírságot szabott ki a XIV. kerületi rendőrkapitányság a biztonsági öv használatára vonatkozó jogsértés elkövetése miatt.

A honvédelmi miniszter a Facebookra töltötte fel a rendőrségi határozatot, ami ellen a kézhezvételtől számított 15 napon fellebezhet. A dokumentumon kitakarták a bírság pontos összegét.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

A biztonsági öv használata 2025 júliusától az objektív felelősség hatálya alá tartozik, vagyis a jármű üzembentartója felel azért, ha valaki nem kapcsolja be a biztonsági övét. Lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, autóúton és autópályán 40 ezer forint bírságot kell fizetni, ha valaki nem tartja be a szabályokat. A bírság minden utasra külön-külön vonatkozik, több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg.