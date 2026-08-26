Több száz ember, köztük közel 300 külföldi turista tűnt el a nepáli–tibeti határon egy hirtelen árvízben

Több száz ember tűnt el a nepáli–tibeti határon húzódó Bhote Koshi folyón történt hirtelen árvíz miatt. A BBC azt írja, hogy az X-en megosztott friss információk szerint a Nepáli Idegenforgalmi Hivatal összesen 384 utazót azonosított eltűntként, köztük 291 külföldi állampolgárt és 93 nepáli állampolgárt.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

A Nepáli Idegenforgalmi Hivatal szerint a külföldi állampolgárok között: 12 brit állampolgár, 105 indiai, 37 nem Nepálban lakó indiai, 17 malajziai, 4 dél-afrikai, 3 amerikai, 1 ausztrál, 1 holland van, illetve 111 olyan külföldi, akit egyelőre nem sikerült azonosítani.

Shishir Khanal nepáli külügyminiszter közlése szerint a térséget helyi idő szerint reggel 08:37-kor földrengés rázta meg, ez pedig lavinát váltott ki, ami hirtelen árvizeket okozott Rasuwában. Beszámolója szerint Nepál mellett Kínában is „hatalmas károkat” regisztráltak. Elmondta, hogy Nepál együttműködik Kínával. Eddig 26 rendőr, 9 fegyveres rendőr és 44 katona tűnt el, hozzátette, hogy a vám- és bevándorlási hatóságok tisztviselői is eltűntek.

Hatalmas károkat szenvedtek az utak, a hidak, a kommunikációs és a vízerőmű-infrastruktúrák is. A hirtelen árvíz Rasuwát és Nuwakot érintette a legsúlyosabban.

Yee Liang, egy Katmanduban élő kínai üzletember a BBC-nek azt mondta, cégének egy teherhajója az árvíz által érintett területen tartózkodik, a kapcsolat mindenkivel megszakadt, senkivel sem tudnak kapcsolatba lépni. Úgy tudja, nem volt figyelmeztetés, hogy árvízre kellene számítani, pedig időnként előfordultak sár- és földcsuszamlások, főleg az esős évszakban.

Úgy tudni, hogy a nepáli hatóságok megpróbáltak helikoptert küldeni a terület felderítésére, mivel a közúti összeköttetés megszakadt, de az erős szél miatt a helikopternek is nehézséget okozott a megközelítés.