Végelszámolás alá került Pachert Balázs és Balogh Levente üdítőitalos cége

Bár sikeresen indult, két év után végelszámolás alá került a Balázs Kicks-tulaj Pachert Balázs és a Szentkirályi-vezér Balogh Levente közös cége, az üdítőitalt gyártó Zord Drink.

Pachert Balázs

A Blikk cikke szerint a Zord Drink története 2023-ban kezdődött, amikor Pachert Balázs megismerkedett Balogh Leventével, és közösen kitalálták, hogy prémium kategóriás üdítőitalt dobnak a piacra. A Zord Drink kezdetben jól fogyott, a terméket még Nagy István akkori agrárminiszter is reklámozta. A 2024-es üzleti évet 111,4 millió forintos nettó árbevétellel és 42,3 millió forintos adózott eredménnyel zárta a cég, Baloghék 40 millió osztalékot fizettek ki maguknak.

A Zord Drink eladásai azonban 2025-re visszaestek, az árbevétel 24,8 millióra csökkent, a tulajdonosok osztalékot sem fizettek maguknak. Közben pedig a márka kommunikációja is elcsendesedett. A cég végelszámolásának híre idén lett nyilvános, amikor Baloghék bejelentették, hogy a Zord Drink egy tudatosan rövid távra tervezett projekt volt.

Balogh azt mondta, a Zorddal azt akarták tesztelni, hogy milyen eredményeket lehet elérni egy jól pozicionált, prémium termékkel. Pachert pedig arról beszélt, hogy részben a magas árkategória miatt szánták rövid távú projektnek a Zordot. A gyártást gazdaságosságát pedig nehezítette, hogy a termék PET-palackból készült, így csak nagy mennyiségben volt költséghatékony. Bár felmerült az alumíniumcsomagolásra való áttérés, a tulajdonosok végül úgy döntöttek, hogy nem folytatják a gyártást.