Pachert Balázs üdítőitalát reklámozza Nagy István agrárminiszter

„Szeretnék bemutatni nektek egy trendi magyar terméket” – kezdi TikTok-videóját Nagy István agrárminiszter, aki aztán húz egy váratlant, és mindenféle #reklám #hirdetés vagy #fizetetthirdetés megjelölés nélkül kezdi el reklámozni a Balázs Kicks-tulaj Pachert Balázs és a Szentkirályi vezér Balogh Levente közös üdítőitalát.

„A Prime-ról nem kell sokat beszélnem, hiszen azt ismerjük, piacon van régóta. Viszont itt a magyar fejlesztés, ami legalább ugyanolyan jó, sőt, szerintem jobb is, mert cukormentes verziója van. Próbáljátok ki ezt is, és legyetek büszkék arra, hogy Magyarországon képesek vagyunk ilyet előállítani” – fejezi be a reklámmegjelölés nélküli reklámot Nagy István, aki tavasszal még a Prime-ot szürcsölgette élvezettel, miután külföldi édességeket kóstolt.

A Pénzcentrum nyáron írt arról, hogy piacra dobta közös üdítőitalmárkáját a Szentkirályi vezér Balogh Levente és a cipőboltos-influenszer Pachert Balázs, akik 990 forintért árulják az amerikai Prime versenytársának szánt Zord darabját.

A Zordot viszonylag kevés helyen, csak néhány webshopban, illetve természetesen Pachert Balázs sneakerboltjában lehet megkapni, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter is előszeretettel vásárol.